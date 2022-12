Angelina Jolie y Brad Pitt alcanzan acuerdo sobre custodia de sus hijos

Angelina Jolie llegó a un acuerdo provisorio con Brad Pitt sobre la custodia de sus seis hijos, tras lo cual acordó derechos de visita para el actor, según informaron medios estadounidenses, diez días después del anuncio del divorcio de esta pareja de Hollywood.

Servicios de protección de la infancia del condado de Los Ángeles pidieron a los dos actores, cuya pareja era llamada "Brangelina", alcanzar un acuerdo.

El acuerdo prevé que cada uno reciba seguimiento individualizado y que Brad Pitt pase exámenes toxicológicos, aun si ya pasó voluntariamente uno de ellos cuyos resultados fueron negativos, como informó el sitio de internet TMZ.

Angelina Jolie tendrá la custodia física de los seis niños en una casa situada en Los Ángeles, y Brad Pitt tendrá derecho a una primera visita bajo supervisión de un terapeuta, que estará encargado de decidir cómo proceder las semanas siguientes, según los términos del acuerdo, que tiene validez hasta el 20 de octubre.

"Es un acuerdo completamente voluntario, no se trata de un mandato de ningún tipo, y no determina las modalidades de custodia de manera definitiva", declaró una fuente anónima al sitio People.

Angelina Jolie, de 41 años, sorprendió al mundo hace diez días al anunciar que pedía el divorcio a Brad Pitt tras dos años de matrimonio y 12 de relación.

El FBI afirmó poco después que estudiaba la posibilidad de abrir una investigación a Brad Pitt, acusado por Angelina Jolie de comportamiento agresivo con los niños.

Según el sitio Entertainment Tonight (ET), Angelina Jolie recurrió a la experta en gestión de crisis Judy Smith, que inspiró el personaje de Kerry Washington en la serie "Scandal".

Brad Pitt, por su parte, contrató los servicios de una empresa de comunicación basada en Nueva York y de un abogado de Beverly Hills, Lance Spiegel, siempre según ET.