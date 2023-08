Angus Cloud, actor fallecido de Euphoria, fue protagonista del video Mamiii de Karol G y Becky G

La muerte de Angus Cloud, conocido por su papel de Fezco en la exitosa serie de drama Euphoria (HBO), ha conmocionado a todos los fans de la producción. El actor, descubierto por un director de casting en la calle, tenía una prometedora carrera en ascenso, en la cual incluso participó en un video de Karol G .



Con tan solo 25 años de edad, el actor falleció en casa de sus padres en la ciudad de Oakland (California, EE. UU.), pero aún se desconocen las causas de su deceso.

Las puertas de Hollywood se le abrieron con su rol en Euphoria, donde aunque muchos lo comparaban su parecido físico con el rapero Mac Miller, descubrieron su talento y versatilidad ante la pantalla.

En su opinión, la producción, que ganó un premio Emmy, mostraba la "brutal realidad" a la que se enfrenta la juventud en Estados Unidos actualmente.

Sin embargo, también tuvo la oportunidad de aparecer en películas de bajo presupuesto como North Hollywood (2021) y The Line (2023).

Así mismo, hizo su debut en el mundo musical con cameos en videoclips de temas como Mamiii, de las hispanas Becky G y Karol G, o en el video musical póstumo Cigarettes, del rapero estadounidense Juice WRLD.

En una entrevista de 2022 con Young Hollywood, la cantante colombiana Karol G admitió que ella no fue quien eligió a Angus Cloud para protagonizar el video de Mamiii. Pese a ello, terminó gustándole mucho el resultado del metraje.

"Esa no es mi canción, es de Becky G, y ella tenía esta idea. Me dijo: 'Quiero hacer un video con dos personas que me gustan mucho'. Y yo dije que sí, porque es su canción, su visión, entonces yo lo respeté y salió genial, me encantó", comentó la paisa en su momento.

Así mismo, se declaró fan de Euphoria, y aunque para el momento no había podido verla completa, reconocía a sus personajes.

"No nos conocemos aún, pero por el video él (Angus Cloud) me habló y yo dije como 'OMG, felicitaciones por todo y gracias por hacer parte de este proyecto'", añadió, diciendo que era un hombre maravilloso.

Hace apenas tres meses se desveló que formaría parte del elenco del nuevo thriller de la factoría Universal Pictures dirigido por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Scream VI). Un filme aún sin título cuyo reparto conforman otras figuras emergentes como la mexicana Melissa Barrera.

El actor también tenía otros proyectos pendientes de estrenar, como la cinta Freaky Tales, dirigida por Ryan Fleck y Anna Boden, en la que actuó junto a Ben Mendelsohn, Pedro Pascal y Jay Ellis, o la película de suspenso Your Lucky Day de Dan Brown.