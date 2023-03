Anitta festejó su cumpleaños por todo lo alto tras polémica por reglas que impuso

Toda una controversia causó la cantante Anitta por las condiciones que impuso a los invitados a su fiesta de cumpleaños. Sin embargo, esto no fue ningún impedimento para celebrar por todo lo alto.

“Mi cumpleaños real es el 30, pero voy a celebrar hasta que lleguemos. Llegamos al 30 el 30 del 3”, manifestó en su cuenta de Instagram, donde publicó fotos y videos de la pomposa celebración que tuvo lugar el pasado viernes en Sao Paulo, aprovechando la presencia de varios artistas internacionales por la edición brasileña del festival Lollapalooza.

Entre los invitados a “la mejor fiesta del mundo”, en palabras de Anitta, estuvieron el rapero Lil Nas X, la modelo brasileña Alessandra Ambrosio y la actriz carioca Bruna Marquezine.

Polémica por condiciones de Anitta para asistir a su fiesta

Días antes del evento, en el tono directo que la caracteriza, Anitta publicó en Instagram las condiciones que debían seguir que seguir sus invitados si quieren permanecer en la fiesta:

"Reglas para mi fiesta de cumpleaños (recordando que si no le gusta simplemente no venga):

1. No traer otro: invitado no invita y no quiero mi cumpleaños rodeada de gente que no conozco. Lo invité a usted, no a sus amigos. Si no sabe andar solito, puede quedarse en casa".

2. No tome fotos o videos. No invité a nadie para publicar primeros planos en internet, solo para divertirse. Si quiere hacer eso busque otras fiestas que tendrán lugar durante todo el año.

3. No fastidie a los famosos y no moleste a las personas hablándoles al oído sin parar".

Cabe recordar que la artista, que llegará al ”tercer nivel” el 30 de marzo, no organizaba una fiesta de cumpleaños desde 2019 a causa de la pandemia de la COVID-19.

Líos con su disquera

Anitta, actualmente la voz brasileña más escuchada en el mundo, utilizó las redes sociales para atacar a su discográfica, Warner Music, con la que amenaza romper, y dijo que se cansó de luchar sola para sacar adelante su carrera, ya que los ejecutivos supuestamente se niegan a escucharla.

En una larga protesta que publicó en su cuenta en Instagram, Anitta reprodujo el contenido de un email que le envió al presidente de la discográfica para quejarse por el tratamiento que viene recibiendo, ya que el ejecutivo se niega a recibirla para conversar pese a habérselo prometido hace más de un mes.