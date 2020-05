Así responde Paola Jara a críticas por cobrar concierto virtual junto a Jessi Uribe

La pareja ha sido muy cuestionada desde que anunció su Tour La Conquista con venta de entradas.

A través de plataformas digitales como redes sociales o el canal de video YouTube, entre otras opciones, los artistas buscan también enfrentar la parálisis por la pandemia, que los obligó a cancelar momentáneamente muchas de sus presentaciones, proyectos, entre otros planes.

Muchos de ellos han recurrido a esta estrategia para conectarse con sus audiencias ofreciendo conciertos gratuitos, por lo que Paola Jara y Jessi Uribe han sido muy criticados desde que anunciaron el Tour La Conquista, un show digital por el que están vendiendo entradas desde 25 mil hasta 100 mil pesos.

Frente a esto, la intérprete de ‘Mala mujer’ decidió pronunciarse con una publicación en su cuenta de Instagram en la que les hace frente a los malos comentarios.

“Casi siempre le tiran piedra a las personas que tienen una nueva idea, y hasta que no vemos la idea hecha una realidad no creemos, lo tildamos de loco, de soñador. ¿Pero cuántos locos con sus ideas con el tiempo nos damos cuenta de que fueron genios? Así que, sin miedo, él que no arriesga no gana. Unos los hacen, otros los ven hacer”, escribió la artista.

Jara realizó la publicación luego de que tanto ella como Jessi fueran tendencia en redes sociales como Twitter a propósito del concierto.

“No espero que me solucionen mi vida ni mis problemas, no me comparo con nadie, aprovecho mis talentos, y las oportunidades, y si no llegan las oportunidades las busco”, remató la paisa.