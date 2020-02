Colombia se impone en el Super Bowl: J Balvin también cantará a lado de JLo y Shakira  

El cantante de reguetón y su amigo Bad Bunny son las sorpresas del show de medio tiempo del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Así lo confirmó la revista Billboard, donde destaca que el artista paisa interpretará junta a ‘la Diva del Bronx’ sus éxitos ‘Qué calor’ y ‘Mi gente’.

Mientras que el puertorriqueño acompañará a Shakira cantando su exitosa canción ‘Chantaje’.

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más vistos en el mundo y el más importante de Estados Unidos.

Su show de medio tiempo es reconocido por sus espectaculares puestas en escena, por donde han pasado artistas de la talla de Michael Jackson, Aerosmith, Britney Spears, Prince, The Rolling Stones y Madonna; además, de sus anuncios comerciales, que este año costaron alrededor de cinco millones de dólares cada uno, y eso que solo están 30 segundos al aire.

La presentación de los colombianos será este domingo 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Get ready for Bad Bunny, J Balvin AND J. Lo's daughter Emme on the Super Bowl halftime stage! https://t.co/IxbRM6D0Yh

— billboard (@billboard) February 1, 2020