Con fotos del parto y sin Fredy Guarín, Sara Uribe celebra el primer año de Jacobo

El fruto del amor entre la presentadora y el futbolista cumple este jueves 12 meses de vida.

A propósito de la fecha, Sara Uribe compartió un tierno video con los mejores recuerdos al lado de su hijo, como el nacimiento y un viaje al parque de Walt Disney.

“Despertarme con sus risas, arruncharnos a ver muñequitos, estar haciendo maromas para que sonría... la vida me cambió con él, mi niño. Nunca pensé que me la fuera a cambiar de esta manera. Estoy completamente loca por él. En estos 365 días he sentido que volví a vivir. Hoy celebramos la vida de mi bebé, que al mismo tiempo es la misma mía”, escribió la modelo.

Lo que más llamó la atención entre los seguidores de la antioqueña es que en las imágenes no aparece Fredy Guarín, el padre del bebé. Sin embargo, en sus historias de Instagram, reposteó una foto donde aparecen los tres.

Jacobo Guarín Uribe nació el 23 de enero de 2019.