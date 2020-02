El gesto por el que tildan de “agrandado” a La Liendra y es blanco de críticas

A través de su perfil de Instagram, el joven se defiende de las acusaciones y dice que el video fue sacado de contexto.

“Yo no soy esa persona, simplemente grabaron algo que no me convenía, pero yo soy una buena persona, yo no rechacé el niño por nada malo”, explica La Liendra.

La polémica la suscitó un video donde se ve al instagramer negarle una foto a un grupo de personas en el municipio de Circasia, Quindío, donde Mauricio, como se llama en realidad, vacacionaba junto a su novia Luisa Castro.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se escucha cuando el joven les dice a sus admiradores que si van a fotografiarse con él debe ser rápido porque está de afán y se niega a cargar un bebé.

“¿Por qué le dije que no? Porque el año pasado ella (su novia) estaba cargando un bebé y lo dejó caer y tuve un problema con los papás. Entonces cada vez que ella va a cargar un niño yo le digo que no, por eso fue, no por nada malo”, describe el influencer.

Tras la polémica, La Liendra anuncia que se va a retirar por un momento de las redes sociales para evitar más críticas.

Entretanto, algunos seguidores se han mostrado molestos por lo ocurrido y lo tildan de “agrandado”.