En una acera y comiendo helado: así le pidió matrimonio J Balvin a la Mona Osorio

El cantante de música urbana y la periodista deportista recordaron su bella historia de amor en el podcast ‘Made in Medellín’.

En el capítulo siete, titulado ‘Una historia de amor’, José Álvaro y María Osorio recuerdan que se conocieron en una acera de la capital antioqueña cuando eran unos niños.

“Fue amor a primera vista”, así describe la Mona Osorio el encuentro que sucedió afuera de la casa de su amiga Valentina, cuando apenas tenía 16 años.

“Hubo una química linda, nos volvimos muy amigos y me fui enamorando de mi amiga y ese amor pasó a 10 años de relación”, relata J Balvin.

El artista destaca que su exnovia fue fundamental para su carrera, pues fue la primera persona a la que le confesó que quería ser artista y en ella encontró apoyo, compañía y confianza:

“Fue la primera persona que me acompañó a los estudios (…) Creyó en mí, también vio lo que pocos vieron, pasamos por momentos muy bonitos, también momentos muy difíciles, porque le tocó todo mi proceso de ser desconocido a tener reconocimiento”, resalta.

Pero fue una cita a comer helado lo que marcó la historia de amor de Balvin y la Mona. Ese día, recuerdan, el cantante compró el helado para su novia, porque no tenía para pagar dos, con tan mala suerte que María se tropezó y se le cayó; José rompió en llanto ante la escena porque no tenía dinero para pagar otro.

Ese episodio inspiró, años más tarde, la propuesta de matrimonio de la pareja.

“Fuimos a la misma heladería, donde alguna vez se me cayó el helado que no podía pagarme y me dijo: ‘ahora te puedo dar todos los helados que quieras y te puedo comprar la heladería si quieres, pero hoy lo único que quiero es que recordemos esos momentos cuando nos conocimos, cuando éramos unos niños y quiero que nos comamos un helado juntos’. Cuando nos sentamos en una acera y teníamos los dos un helado, y nos lo estábamos comiendo, me sacó el anillo de matrimonio y me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo”, narra la Mona.

Sin embargo, la boda no se realizó porque la relación llegó a su fin.

“Matrimonio que gracias a Dios no se dio… por el bien de ella y por el bien mío, pero no se me olvida ese momento y a ella tampoco se le olvidará”, señala J Balvin.

Ahora José Álvaro y María son grandes amigos, se acompañan en cada paso que dan y se apoyan en sus nuevos sueños.

“La mejor persona que puedes tener a tu lado es quien más te conoce y la persona que más me conoce a mí en el mundo es él y yo creo que yo soy la persona que más lo conoce en el mundo”, enfatiza la Mona Osorio.

Aunque la relación de J Balvin con la Mona no ha sido un secreto y en reiteradas ocasiones ambos se han referido a ella, la historia ha tomado fuerza en los últimos días gracias al podcast ‘Made in Medellín’, producción original de Spotify sobre la música y la vida de uno de los artistas latinos más influyentes del momento.