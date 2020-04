Influencer se atreve a crear una canción al estilo de J Balvin en un minuto

El cantante Justin Bernardez analizó las composiciones del paisa y encontró la fórmula del reguetonero para crear su música.

El influencer estadounidense, de 24 años, es reconocido por crear videos de este tipo para redes sociales.

Muchos artistas han pasado por sus publicaciones y esta ocasión fue el turno de J Balvin.

Según Bernardez, para hacer una canción del paisa en un minuto se necesita algo para bailar, el beat y buenas líricas.

Siguiendo esa fórmula, el influencer aunque no habla mucho español se lanzó a interpretar una canción como la haría J Balvin.

How to make a J Balvin song in 1 minute pic.twitter.com/nmRGoBWeLH

— Justin Bernardez (@JBernardez_) March 31, 2020