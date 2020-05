“La cuarentena nos saca lo mejor o lo peor”: la reflexión de J Balvin por el aislamiento

El artista compartió con sus seguidores las sensaciones que le deja la pandemia.

“Lo único que he aprendido en esta cuarentena es a vivir el día a día, mañana no sabemos qué pase”, afirmó J Balvin en sus historias de Instagram.

El cantante compartió una reflexión con sus seguidores por el aislamiento para prevenir el coronavirus: “la cuarentena nos saca lo mejor o lo peor, es algo parecido como la fama y el dinero que a veces nos saca lo mejor o lo peor o ambas”, expresó.

El paisa manifestó que no se siente famoso, pero reconoció sus privilegios.

“Aunque yo no me siento famoso porque depende de con quien te compares y aunque no me considero rico, obviamente sí tengo muchas bendiciones”, manifestó.

Frente a los cambios que traerá esta situación para la humanidad, el artista aseguró: “creo que la realidad no va a ser tan normal como lo era antes, pero no quiere decir que vaya a ser mala, va a ser diferente”.

El cantante ha pasado la cuarentena en Medellín con su familia y estrenó su más reciente álbum ‘Colores’ el 19 de marzo.

A través de sus redes sociales ha promocionado los sencillos de su nuevo disco.