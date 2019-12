Los famosos colombianos a los que se les creció la familia en 2019

Futbolistas, actrices, presentadoras y modelos hacen parte de la lista de figuras públicas que recibieron este año la visita de la cigüeña.

Fabián Ríos y Yuly Ferreira

Los actores recibieron en enero a su segundo hijo, David. El pequeño nació en Estados Unidos.

Juan Guillermo Cuadrado

El futbolista antioqueño anunció en enero la llegada de Lucas, su segundo hijo.

El bebé es fruto de su matrimonio con Melissa Botero.

Sara Uribe

La presentadora y modelo paisa dio a luz en enero a su primer hijo: Jacobo.

El niño nació en Estados Unidos y es producto de su relación con el futbolista Fredy Guarín.

Taliana Vargas

Tras casi cuatro años de matrimonio con Alejandro Éder, la exreina de belleza se convirtió en mamá.

La samaria celebró en febrero la llegada de su pequeña Alicia María.

Andrés Parra

El reconocido actor y su esposa Diana Cáliz recibieron en febrero a su bebé Samuel. Es el segundo

Ana Victoria Beltrán

La actriz, que le dio vida a la recordada Daniela de ‘Padres e hijos’, dio a luz en abril a Laura Sofía.

Su primer bebé es fruto de su matrimonio con Elkin Leonardo Parra.

Paula Andrea Betancur

La exreina de belleza se convirtió en madre por cuarta vez con la llegada de Fátima.

La niña llegó tras su boda con el dermatólogo Luis Miguel Zabaleta.

Melina Ramírez y Mateo Carjaval

Tras conocerse en el programa del canal Caracol el ‘Desafío’, la presentadora y el ganador de la edición de 2017, Mateo Carvajal, anunciaron en agosto el nacimiento de su primer hijo: Salvador.

Naty Botero

La cantante y su esposo Juan Carlos Guinovart celebraron en septiembre la llegada de sus mellizas Luna y Paloma.

Laura Londoño

En septiembre, la actriz dio a luz a su hija Allegra.

La bebé nació nueve meses después de su matrimonio con el empresario Santiago Mora.

Carolina Sepúlveda

La actriz confirmó en septiembre el nacimiento de su hijo Lorenzo. El pequeño es fruto de su relación con el productor musical Juan David Mejía.

Santiago Arias

El jugador del Atlético de Madrid y su esposa Karin Jiménez anunciaron en octubre la llegada de su segundo hijo, Lucca.

James Rodríguez

El volante del Real Madrid sorprendió a sus miles de seguidores con la noticia del nacimiento de su hijo Samuel.

De acuerdo con el programa La Red, el pequeño fue concebido bajo la figura de maternidad subrogada o vientre de alquiler.