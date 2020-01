Luisa Fernanda W le dice adiós a su pelo largo y sorprende con radical look

Los seguidores de la instagramer la felicitaron por su nuevo corte. Mientras que Pipe Bueno se mostró encantado con la decisión.

Otras figuras públicas como Paola Jara, Catalina Gómez, Carolina Soto y Kimberly Reyes la llenaron de halagos por su renovada imagen.

“Eso de cambiar saben que me encanta, sin extensiones y nuevo corte”, escribió Luisa Fernanda W en su perfil de Instagram.

Pipe Bueno no se quedó con las ganas de apoyar su decisión: “Muy bien”, le dijo el cantante de música popular.

Algunos seguidores de la influencer no quedaron a gusto con el look, pero la felicitaron por su determinación y esperan que no vuelva a usar extensiones.