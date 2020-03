Mateo Carvajal fue víctima de atraco a las afueras de un hotel en el norte Bogotá

El ganador del ‘Desafío’ fue sorprendido por un ladrón que lo golpeó, le quitó su celular y se voló en una motocicleta.

“Yo estaba sentado en una acera al lado del hotel hablando por celular, en una vía peatonal. Yo veo que viene una moto en contravía, yo paro y pienso: ‘ve, este tan imprudente’, pero no importa, me corro para atrás para que el man pase y pasa lento en la moto, me agarra el celular y me da un codazo en la cara”, relató Mateo Carvajal a través de sus historias de Instagram.

El hecho ocurrió el viernes a las 6:30 de la tarde a las afueras de un hotel del norte de Bogotá, donde se hospedaba el deportista.

Tras el hurto, el antioqueño intentó alcanzar al ladrón y salió corriendo detrás de él. Sin embargo, la persecución no dio frutos, pese a que a otra persona se ofreció a ayudarlo.

“Un man que iba en un carro me dice: ‘venga móntese y vamos por él y lo perseguimos’. Avanzamos hasta un taco, pero yo ya ni me acordaba cómo era por la adrenalina, entonces ya después terminaba tumbando a un man de una moto que no era, entonces ya le toca a uno darse la pela y aprender”, añadió el ganador del ‘Desafío’ en su relato.

Finalmente, Mateo compartió un pantallazo con la ubicación del último lugar donde fue prendido su celular e invitó a sus seguidores a ser más cuidadosos en las calles para no ser víctimas de robos como el suyo.