No se aguantaron: Paola Jara y Jessi Uribe responden a críticas por su relación

Los cantantes de música popular hicieron una pausa durante sus vacaciones para dedicar unas palabras a quienes los juzgan y atacan por vivir su amor.

A través de sus perfiles de Instagram, los dos artistas respondieron a las críticas que han recibido desde que se conocieron unas fotografías suyas en Cancún, México.

La primera en romper su silencio fue Paola Jara, quien con un tono un poco molesto y de forma contundente escribió:

“Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo y cuando creas que tu vida sea un ejemplo te darás cuenta que no tendrás deseos de hablar de la mía. No se preocupen tanto por mí que les va a dar un infarto, yo soy responsable de mis actos y al único que tengo que rendirle cuentas es a Dios, no al mundo”. El texto que está acompañado por una fotografía suya en el mar, dando la espalda a la cámara.