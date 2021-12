Antonio Carmona y Chabuco: dos culturas diferentes y una amistad forjada por la música

Antonio Carmona y Chabuco representan dos géneros musicales diferentes: el flamenco y el vallenato. Se conocen desde hace 12 años, se admiran y con el tiempo han forjado una amistad que va más allá de los escenarios.

“Alguna vez Antonio me invitó a pasar un verano con él en Cádiz. Conocí a su familia, le canté mis canciones con guitarra, así como las cantan ellos, porque somos muy parecidos, somos de ida y vuelta también. La costa norte colombiana es muy parecida al sur de España: la gente, lo hospitalarios que son y conmigo fueron increíbles, me han abierto las puertas en España”, comentó el artista colombiano.

Por su parte el español agregó: “Yo te digo que Valledupar y Granada (España) están cruzadas desde hace muchos años. Yo soy seguidor de Chabuco, creo que al igual que la música que hago dentro del flamenco él, también con el vallenato y con la música que hace, le da una vuelta muy especial hacia su cultura”.

Por eso, Chabuco invitó al cantante gitano a quedarse en su casa, en su estadía en Bogotá para el concierto: un repaso por sus éxitos en compañía de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo .

“Escuchar los oboes, los violines, los chelos, todos juntos adornando las canciones que ya yo he vivido, que ya he cantado, me dan nervios y emoción. Ver la cara de los músicos interpretando además con pasión, honestidad y respeto, me da mucha alegría”, expresó el reciente nominado al Grammy Latino.

Y con Carmona interpretan la canción 'Se dejaba llevar'. “Es un tema de Antonio Vega el cual es maravilloso, un cantante de España que dejó una herencia musical brutal”, explicó Antonio quien llevaba 6 años de no pisar tierra colombiana.

Antonio Carmona y Chabuco: dos grandes de la música, dos artistas con sonidos diferentes, separados por más de 8.000 kilómetros, pero unidos por la similitud en las letras de sus canciones y la cultura que cada uno representa.