Anuel AA conoció a Gianella, hija que tiene con modelo colombiana: “Se parecen todas a mí”

El cantante puertorriqueño Anuel AA reveló en medio de una entrevista que conoció a Gianella, hija que tiene junto a la modelo colombiana Melissa Valecilla.

Durante el programa Yo Soy Molusco, al artista de 30 años compartió los detalles de la visita que tuvo con la menor.

“Estuve con la niña, con Gianella… Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya”, mencionó en primera instancia.

Además, el boricua compartió que, tras el nacimiento de la menor que tiene junto a la rapera dominicana 'Yailin, la más viral', se motivó a conocer a la pequeña Gianella. Asimismo, aclaró las razones por las que no había llevado a cabo el encuentro con anterioridad.

“Yo vi a Cattleya también y dije ‘wow, ¿qué estoy haciendo?, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida’. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy! Dios es demasiado bueno y la conocí. Cuando vi a Cattleya, que nació ahí mismo, al instante que la vi, dije ‘tengo que ir a ver a Gianella ya’ y ahí fue”, señaló.

Durante el diálogo con el cantante, el conductor del programa le preguntó si las menores de edad se parecían a él físicamente, a lo que el intérprete de ‘Más rica que ayer’ respondió: “Se parecen todos a mí cuando nací… Yo me río porque son bien igualitos. Salieron igualitos”.

En horas de la tarde de este viernes, 28 de abril de 2023, Anuel AA compartió las fotografías junto a la menor de edad.

Cabe recordar que, a principios del mes de abril, Anuel AA sorprendió a sus seguidores en redes sociales al reconocer que tiene otra hija además de Cattleya. El artista le dijo a su hijo mayor, Pablo, que tiene dos hermanitas.

El cantante puertorriqueño compartió una foto junto al pequeño Pablo y acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “@pabloanuelgaz siiiiiii 😃😃😃😃 tienes dos hermanitas hermosassssss y ya pronto estamos todos juntos un día”.

A muchos los tomó por sorpresa la declaración del artista, quien se refirió a la pequeña Gianella Gazmey Vallecilla, hija de la modelo colombiana Melissa Vallecilla.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija 🤨, es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”, aseguró el cantante.

Anuel AA agregó que lo tiene sin cuidado lo que piensen de él las personas que no saben nada de lo que sucedió en realidad.

En otra publicación manifestó: “Pido perdón a todo el mundo que se pudo haber lastimado, hasta tal vez se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que yo soy un mal ser humano, pensando que estaba negando a una de mis hijas, sabiendo que era mía”.