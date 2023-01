Anuel AA da su versión sobre robo en Chile y presume costosas joyas

Ante la información que señala que él y su pareja Karol G fueron víctimas de hurto en un hotel, el cantante contó lo que realmente sucedió.

A través de sus redes sociales el artista puertorriqueño Anuel AA desmintió la versión sobre el millonario robo del que habrían sido víctimas él y la cantante colombiana en un hotel de Santiago de Chile.

El artista afirmó que le robaron cinco camisetas, cuando inicialmente la información entregada por fuentes policiales señalaba que el hurto fue valorado en 250.000 dólares.

Sin embargo, el cantante explicó que miembros de su equipo de trabajo sí fueron víctimas de robo.

“A mí no me robaron, robaron a otras personas de mi equipo de trabajo, los que se metieron para acá a robar se llevaron como cinco camisas”, expresó Anuel en un video.

En otra publicación el cantante presumió de sus costosas joyas, hecho que fue criticado por sus seguidores.

“¿A quién le robaron? Ahora no me digan que yo no soy humilde”, escribió.

Karol G y Anuel continúan su tour ‘Culpables’, con el que estarán el próximo 4 de mayo en Medellín.