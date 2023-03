Anuel AA dio inesperada respuesta tras ser cuestionado sobre Karol G

Recientemente, gracias a un video difundido en redes sociales, se conoció que el cantante de música urbana Anuel AA fue cuestionado sobre su expareja, la también artista Karol G.

El puertorriqueño caminaba por la calle cuando fue abordado por un reportero que le preguntó sobre la antioqueña.

Ante la pregunta, el intérprete de ‘Adicto’ le dijo al comunicador un breve “la rompiste, la rompiste”.

El reportero no desistió y en búsqueda de sacarle algo al cantante continuó insistiendo al preguntarle si su nuevo tema musical ‘Más rica que ayer' iba dirigido a Karol G.

Sin embargo, pese a su esfuerzo, Anuel AA siguió manifestando “la rompiste” e incluso le dijo al comunicador que posara junto a el para volverse viral en redes sociales.

Además, el artista de 30 años bromeó con el periodista luego de que este le pidiera un saludo para un país latinoamericano.

“Un saludo para la gente de Ecuador, a la gente bonita, no como este hombre”, expresó.

Anuel sobre Karol G pic.twitter.com/X1qbf94cH0 — World Latin Honey (@WorldLatinHoney) March 22, 2023

Por este video, dicen que Daniel Arenas expuso su ruptura con Daniela Álvarez

Daniel Arenas y Daniela Álvarez parecían ser una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento, a la par que se afianzaba su romance. Ambos han gozado de buenas oportunidades en el medio y Daniel ahora vive en Estados Unidos, donde trabaja como presentador.

Sin embargo, en los últimos meses, el distanciamiento de la pareja ha sido evidente, aunque ninguno ha confirmado o desmentido si la relación llegó a su fin.

Pero, para muchos de sus seguidores, la última publicación de Daniel Arenas en su cuenta de Instagram es la prueba irrefutable de que el actor y presentador volvió a la soltería.

“La madre de Daniel Arenas cambió su juego. Le inculcó la determinación de perseguir sus sueños sin límites. ¡Cambia el juego y triunfa tú también! @Mujeresimparables”, es la leyenda que acompaña el clip que hace parte de una campaña de Telemundo.

Y, por supuesto, Daniel Arenas hizo una emotiva dedicatoria a su mamá: “Mi madre no solo me trajo al mundo, sino que también me ayudó a ser el hombre que soy. Mi mamá es una mujer dulce, pero también es fuerte. ¡Gracias, ma, por cambiarme la vida!”.

Lo que llamó la atención a muchos es que por ningún lado el presentador menciona a Daniela Álvarez, que también destaca, entre muchas cosas, por ser una mujer imparable.