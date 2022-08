Anuel AA, Julio Iglesias y Daddy Yankee, entre artistas víctimas de millonaria estafa

Una millonaria estafa contra artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Anuel AA, Prince Royce y Julio Iglesias, entre otros, fue revelada por la revista Billboard. Tras una investigación de la IRS, la Oficina Federal de Impuestos de los Estados Unidos, se reveló que dos hombres habían robado cerca de 23 millones de dólares en regalías por derechos de autor en YouTube.

José ‘Chenel’ Medina y Webster Batista empezaron a levantar sospechas de los investigadores tras pasar de una modesta carrera en la producción musical a manejar Lamborghinis y llevar joyas de alto valor en cuestión de algunos meses.

Publicidad

Con la información de la IRS y su propia investigación, la revista Billboard alertó a las víctimas, quienes ni siquiera estaban al tanto de la situación.

"Nos fue imposible saber que nos estaban robando", reconoció el gerente de los grupos Samuray, Celso Pina y Los Chicos de Barrio.

Cantante Beto Zabaleta fue manoseado en pleno concierto: “Eso también es acoso”

Los estafadores falsificaban documentos con el fin de adueñarse de la propiedad intelectual de los artistas. Hasta 50.000 derechos habrían sido robados de esta forma.

Publicidad

“La investigación señala que los estafadores de YouTube comúnmente reclaman pequeñas fracciones de canciones que no han sido pedidas correctamente y que podrían no ser notadas. Esto es especialmente frecuente en el sector de la publicación de música, donde generalmente hay más titulares de derechos, particularmente en canciones contemporáneas que acreditan a varios compositores, por lo que la división de propiedad y regalías puede ser más difícil de rastrear. Si se sabe que uno o más de los compositores no tiene una disquera, existe una gran posibilidad de que el autor no sepa si su parte de la composición se está reclamando correctamente. La empresa creada por los estafadores reclamaba el 100% de las regalías por grabaciones maestras o publicaciones”, explica la revista.

Webster Batista ya se ha declarado culpable del delito de fraude y aceptó la condena. Sin embargo, el segundo acusado, Chenel, debe enfrentar un juicio por lo que se le acusa.