¿Anuel AA le montó escena de celos a Yailin, la más viral?

Yailin, la más viral, es una de las artistas que más le gusta compartir con sus seguidores lo que hace en su vida diaria. Al parecer a Anuel AA no le agrada mucho esto, pues en redes sociales apareció un video en el que el artista le llama la atención a su esposa.



En la grabación, que fue compartida por el programa mexicano 'Suelta la sopa', se ve a la cantante presumir su embarazo frente a una cámara; en ese momento llega Anuel AA, quien en tono jocoso la regaña, además de que se la lleva del lugar.

"No me gusta que estén viendo en las redes, ni que te estén mirando", dijo el intérprete de 'Si yo me muero'.

Sus fanáticos reaccionaron rápidamente a la publicación: "Está cuidando a sus princesas y más ahora que Yailin está tan hermosa con su pancita, Dios las bendiga 🙏🥰" y "se nota que Anuel AA la ama como la cuida 😍" fueron algunas opiniones. Otros, sin embargo, lo tildan de machista.

