Anuel AA levantó curioso cartel en medio de concierto: “Perdónalo, bebecita”

El cantante Anuel AA no para de ser tendencia en las redes sociales. Recientemente, se viralizó que el intérprete de ‘La llevo al cielo’ sostuvo un cartel con el que habría lanzado una nueva indirecta a su excompañera sentimental, la también cantante Karol G.

Tal y como muestran las imágenes, el boricua se encontraba sobre la tarima en medio de uno de sus espectáculos cuando se percató del cartel de un fanático que decía "Perdónalo, bebecita".

Sin pensarlo dos veces, el artista de 30 años tomó el objeto y lo sostuvo entre sus manos por unos cuantos minutos. Además, este dirigió unas cuantas palabras dirigidas aparentemente a la Bichota.

“Reina, te están hablando, pero ya basta, demuéstrale al mundo que se necesita es paz”, dijo Anuel AA.

Posteriormente, este agregó una de sus frases más representativas: “Real hasta la muerte”.

El hecho no tardó en ser comentado por los internautas, quienes dejaron reacciones como “Que pereza ese tipo”, “Ya debería superarla” y “Los que fueron a ver eso, que pena”.

Cabe recordar que el pasado 19 de mayo, el puertorriqueño respondió a las acusaciones de "acoso" a la Bichota en redes sociales.

Al parecer, Anuel AA culpó al Ferxxo de promover dicha campaña en su contra. "Jajaja ahora estás mandando a hacer campañas de acoso con tu equipo? Ah, cabrón. Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado. Noticia por noticia y canción por canción. La reina (Karol G) me arrastró y lo vio el mundo entero", escribió el reguetonero en su Instagram.

Además, Anuel AA aseguró que ya hizo las paces con la intérprete de ‘Mañana será bonito’.

“Ella y yo hace tiempo hablamos de eso y quedamos superbién. Así que, fanáticos, no se dejen engañar de nadie, ni de nada. Esa campaña de acoso y esas noticias no vienen de la reina. Ya saben quien, celoso con su equipito, la mandó a hacer. Esa no es la reina, no se dejen engañar en las redes”, agregó.

Esta controversia se dio después de que Anuel AA compartió varias fotografías con una camiseta de la Bichota. Incluso, subió un video durmiendo con la prenda que le habría obsequiado un seguidor.

"Gracias por la camisa 👕😍🥰😘 Paren de hacerme esto porque me pongo sentimental 😏🤷🏽‍♂️🤦🏽‍♂️", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.