Anuel AA oficializa su nueva relación luego de polémica con Yailin, la más viral

Anuel AA no deja de causar controversia en redes sociales. El artista hizo oficial lo que parece ser su nueva relación con una mujer llamada Laury Saavedra, a quien se le ha visto en varias fotos con el cantante urbano.

En anteriores publicaciones que hizo, Anuel no enseñaba el rostro de la mujer, quien sería venezolana, pero recientemente en sus historias de Instagram subió una foto de frete junto a ella.

Además, circula un video en el que se les ve a ambos besándose apasionadamente, con lo que no cabe duda para los fanáticos de que el reguetonero tiene una nueva conquista.

Incluso, también parece que la mujer compartió ya con el hijo mayor de Anuel, quien cumplió años y el artista le celebró en Disney World.

Publicidad

“Otro capítulo en la historia de ‘Juan Mandingo 🥰 5 mujeres y 1 solo camino’ 🤣🤣🤣😂😂😂😂😂”, comentó el cantante en sus redes sociales.

Mientras unos seguidores lo critican por la controversia que ha protagonizado en los últimos meses usando a Karol G y también con su expareja, Yailin, la más viral, otros lo celebran como el rey del marketing.

“El payaso del Instagram, explícale a tu público cómo se hace para olvidar a tu ex en una semana si hace menos de 1 estabas llorando por Karol y hace días estabas jalándole bola a Yailin”, comentó una mujer.

Publicidad

“Los traumados vienen a comentarle hate, mientras él dándose la supervida en sus millones 😂👹”, escribió otro seguidor.

Lo que sí es cierto es que Anuel es de amores y odios y le gusta provocar a sus fans.

“El enfoque que tengo ahora mismo nunca lo he tenido en mi vida, a estas alturas ya es imposible imaginarme todo lo que voy a lograr y ni yo mismo sé que esperarme porque nunca he tenido este enfoque, ni este equipo de trabajo que tengo!!!!!!! Yo lo único que sé es que voy hacer historia y nadie me va parar 💯💯💯💯 no existe humano que me pueda parar…”, manifestó semanas atrás.

El cantante tiene tres hijos y está en proceso de divorcio de Yailin, la más viral, quien recientemente hizo graves acusaciones en contra del artista.



Publicidad

Según reveló la dominicana, Anuel la habría agredido físicamente en embarazo, lo que él niega rotundamente refiriéndose a ella como "mentirosa".

"No se dejen engañar (...) la verdad convence no grita", manifestó el cantante.