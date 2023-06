Anuel AA presume los lujos de su penthouse en Miami, donde vivió con Karol G

Anuel AA compartió en sus historias de Instagram algunos de los lujos de su penthouse en Miami, Estados Unidos, apartamento en el que él y Karol G pasaron juntos la cuarentena por la pandemia del COVID-19, según los fans.

El cantante mostró la increíble vista que tiene del mar y la playa desde una amplia terraza que está junto a lo que parece ser su habitación, donde también hay un gigantesco ventanal.

Pero eso no es lo único, el lugar cuenta con un ascensor para vehículo y también varios espacios dedicados al entretenimiento como una sala de cine y sala de juegos para todos los gustos.

“Se me olvidó que tenía esto en casa”, escribió Anuel en la publicación donde se le ve jugando beisbol. Además, mostró un billar y otros artilugios para entretenerse.

La vista no pasó desapercibida para los seguidores de Anuel AA, quienes recordaron que allí pasó el cantante la cuarentena junto a Karol G.

“Él vivía ahí con Karol G en la cuarentena 🥹 en la canción Follow de Karol G y Anuel aparece el apartamento y esa vista hermosa”, comentó una fan en redes sociales.

Por estos días, Anuel ha sido blanco de duras críticas ante sus publicaciones dedicadas a Karol G y Feid que han confirmado su relación recientemente llegando de la mano a un concierto.

“Rechazo total a este tipo de acosos en contra de las mujeres”, escribió una seguidora.

Anuel quiso aclarar la situación en el pasado y habló de lo que ha sucedido con Karol G. “Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado, noticia tras noticia, canción por canción, ¡la reina me arrasó jeje! y lo vio el mundo entero (…) Ella y yo ya hablamos hace tiempo de eso y quedamos superbién, así que fanáticos, no se dejen engañar por nadie, ni de nada, esas noticias no vienen de la reina... eso es por parte de ya saben cuál celoso”, manifestó.

Sin embargo, a sus seguidores no les hace gracia que insista en llamar la atención usando a Karol G.

Cabe recordar que Anuel y Karol G no están juntos desde 2021, luego de tener una relación por cerca de tres años.

El cantante después comenzó a salir con Yailin, la más viral, y se casaron, pero el matrimonio apenas duró ocho meses. La pareja tuvo una hija llamada Cattleya.