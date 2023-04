Anuel AA reconoce que tiene otra hija además de Cattleya: “La amo sin haberla visto aún”

Anuel AA sorprendió a sus seguidores en redes sociales al reconocer que tiene otra hija además de Cattleya, esta última fruto de su relación con Yailin, la más viral. El artista le dijo a su hijo mayor, Pablo, que tiene dos hermanitas.

El cantante puertorriqueño compartió una foto junto al pequeño Pablo y acompañó la imagen con el siguiente mensaje: “@pabloanuelgaz siiiiiii 😃😃😃😃 tienes dos hermanitas hermosassssss y ya pronto estamos todos juntos un día”.

A muchos los tomó por sorpresa la declaración del artista, quien se refiere a la pequeña Gianella Gazmey Vallecilla, hija de la modelo colombiana Melissa Vallecilla.

“No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija 🤨 es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”, aseguró el cantante.

Anuel agregó que lo tiene sin cuidado lo que piensen de él las personas que no saben nada de lo que sucedió en realidad.

En otra publicación manifestó: “Pido perdón a todo el mundo que se pudo haber lastimado hasta tal vez se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que yo soy un mal ser humano pensando que estaba negando a una de mis hijas, sabiendo que era mía”.

El artista dijo que nunca fue así, pero reconoció que se entendió que no manejó la situación de la manera correcta “por como pasó todo con tanta maldad y mentira en mi contra”.

“Debí buscar a mi hija desde que nació y estar presente 100%”, apuntó.

Estas son las declaraciones de Anuel en Instagram:

Declaraciones de Anuel sobre su hija. Tomada de Instagram @anuel

¿Quién es Melissa Vallecilla?

Melissa Vallecilla es una modelo colombiana, quien en junio de 2022 dio a luz a una bebé. Desde siempre ha asegurado que el padre de la niña es Anuel.

En una entrevista con el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo contó que ella y Anuel se conocieron en una fiesta en 2021. Según su testimonio, estuvieron juntos una noche y ahí fue cuando quedó embarazada.

“Cuando pasó lo que pasó, yo estaba segura de que no iba a pasar nada. Él tampoco se protegió, él tenía su caja con preservativos, y él no los quiso usar. ¿Por qué? No sé”, explicó.