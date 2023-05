Anuel AA respondió a señalamientos por "acoso" a Karol G y aseguró que ya habló con la artista

El nombre de Anuel AA volvió a sonar por cuenta de la polémica en la que se ha visto envuelto él, Karol G y Feid , quien sería el nuevo amor de la cantante paisa. El intérprete de 'Más rica que ayer' respondió a las acusaciones de "acoso" a la bichota en redes sociales.



Al parecer, Anuel AA culpó al Ferxxo de promover dicha campaña en su contra.

"Jajaja ahora estás mandando a hacer campañas de acoso con tu equipo? Ah, cabrón. Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado. Noticia por noticia y canción por canción. La reina (Karol G) me arrastró y lo vio el mundo entero", escribió el reguetonero en su Instagram.

Además, Anuel AA aseguró que ya hizo las pases con la intérprete de ‘Mañana será bonito’.

“Ella y yo hace tiempo hablamos de eso y quedamos superbién. Así que, fanáticos, no se dejen engañar de nadie, ni de nada. Esa campaña de acoso y esas noticias no vienen de la reina. Ya saben quién celoso con su equipito la mandó a hacer. Esa no es la reina, no se dejen engañar en las redes”, agregó.



Esta controversia se dio después de que Anuel AA compartió varias fotografías con una camiseta de la bichota. Incluso, subió un video durmiendo con la prenda que le habría obsequiado un seguidor.



"Gracias por la camisa 👕😍🥰😘 Paren de hacerme esto porque me pongo sentimental 😏🤷🏽‍♂️🤦🏽‍♂️", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

Las imágenes publicadas por el artista generaron repudio entre los seguidores de Karol G.

"Deja en paz a la bichota, ella ya es feliz con alguien más", "Qué vergüenza, no supo valorar una mujer en su momento y ahora haciéndola sentir incómoda con tanta cosa", "Formas de hacer dinero 💴: nombrar a Karol en todos sus conciertos y publicaciones", "Ridículo en todo su esplendor" y "En serio, Anuel, tienes que conseguirte una vida", esas fueron algunas opiniones de internautas.

El intérprete de 'Ella quiere beber' también contó que supuestamente su expareja lo bloqueó en Instagram por culpa de los celos de su nuevo amor.

"¿Saben qué? Me acabé de dar cuenta de que me bloquearon en IG ahora mismo o anoche 🙁😂 Adivinen quién y por qué. Parece que alguien se puso celosooooo y se encabronó 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️😫😫😫😫💚💚💚", manifestó el artista en su momento.