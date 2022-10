Anuel AA sale del Bugatti y se monta en un todoterreno a prueba de balas: “Aguanta bazuca, granada…”

Anuel AA es un aficionado a los automóviles y su más reciente compra es muestra de ello. El cantante puertorriqueño ha adquirido un todoterreno Terradyne Gurkha 2022, vehículo ensamblado en Canadá y tiene toda la apariencia de un tanque militar, incluso es aprueba de balas.

“Me compré un tanque, salí del Bugatti, mucha controversia con los Bugattis. El primer tanque civil en la calle, aprobado en la calle. Aprobado por los militares y la USA. Me lo trataron de aguantar en la frontera, pero con los papeles me lo dejaron pasar. Las gomas son a prueba de balas, todo es a prueba de balas”, dijo el artista al presumir el ostentoso vehículo.

Este tipo de todoterreno tiene un valor en el mercado superior a los 300.000 dólares, aproximadamente $1.500 millones. Sin embargo, puede llegar a costar mucho más, según el modelo y especificaciones del comprador, como es el caso de la estrella de la NBA J.R. Smith, quien tiene un Terradyne valorado en 450.000 dólares, señaló People.

“Aguanta bazuca, granada…”, dijo Anuel AA, que está dichoso con su nueva adquisición.

El artista ha coleccionado lujosos autos de marcas como Ferrari, Lamborghini y Bugatti. Además, tiene su propio avión privado.