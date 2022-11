Anuel AA se dio un 'porrazo' en pleno concierto: "Ahora dirá que es culpa de Karol G"

Anuel AA vuelve a ser noticia, aunque no por su reciente anuncio de que se convertirá en papá por segunda vez. Resulta que el reguetonero sufrió una caída durante un concierto que dio en Ciudad de México el pasado fin de semana. Según él, es la primera vez que tiene un percance de este tipo.



En imágenes que fueron compartidas en redes sociales se ve al artista en el escenario interpretando el sencillo 'La 2blea', en ese momento resbala y termina en el suelo. El cantante rápidamente se levanta y muestra su molestia con el personal de logística.

"Me caí por primera vez, ‘¿real hasta qué? Me caí como un grande, bicho. Ok, ok, ok", dijo Anuel AA. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.



"Él ya había caído en un concierto con Karol G", "ahora dice que es culpa de Karol G", "me da risa porque él se molesta con la gente del backstage y de paso aclara que es la primera vez que se cae 🤣" "está tan acabado el pobre que ya ni equilibrio tiene", fueron algunos comentarios.