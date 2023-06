Anuel AA volvió a enviar mensaje a Karol G: "Estás con Feid, pero sabes que eres mía"

Pese a que hay fuertes rumores sobre un romance entre Karol G y Feid, el nombre de la bichota sigue siendo relacionado con el de su expareja, Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, todo por cuenta de los mensajes directos e indirectos que el puertorriqueño le envía a la cantante colombiana en redes sociales.



En las últimas horas, Anuel AA apareció cantando en los premios Tu Música Urbano. Sin embargo, lo que llamó la atención fue un detalle en la camiseta que usaba, pues tenía nada más y nada menos que un mensaje directo a Karol G: "Estás con Feid, pero sabes que eres mía".

...Nuevamente el cantante Anuel, envió un mensaje a los paisas Karol G y Feid. Durante su más reciente presentación. "Estas con Feid pero sabes que eres mía". Se leyó en una de las prendas del artista, la cual enseñó entre múltiples sonrisas. 😅😁🥰 pic.twitter.com/CoLLxGv9xQ — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 16, 2023

Y esa no es la única indirecta reciente por parte de Anuel AA a la intérprete de 'Provenza'. El reguetonero compartió en su Instagram un video en el que aparece una mujer diciendo lo siguiente: "Tú eres mi ex y tú me extrañas. ¿Por qué tú no me lo dices? Estamos aquí los dos perdiendo el tiempo por orgullosos. ¡Llámame!".

Anuel AA acompañó esta publicación con esta frase: "Mami, deja a ese tipo ya, por favor. Yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí". Fanáticos de la bichota criticaron al artista y no dejan de llamarlo "hipócrita" y "acosador".

"Normalizan mucho el acoso porque es 'famoso'. Esto es ACOSO, no importa de quién venga", "Déjela en paz, acosador", "Dios mío. Todos deberíamos unirnos y llevar a Anuel a terapia, así sea por las malas", "Eso no decía cuando le montó los cachos" y "Primero vuelvo yo con mi ex, que Karol G con Anuel", fueron algunas opiniones.



Desde hace varios meses el artista puertorriqueño en diferentes apariciones en público se ha referido a su relación con la cantante colombiana. Incluso, algunos seguidores empezaron a cuestionar y señalar sus actitudes como acoso.



Publicidad

Sin embargo, Anuel quiso aclarar la situación y habló de lo que ha pasado con Karol G. “Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado, noticia tras noticia, canción por canción, ¡la reina me arrasó jeje! y lo vio el mundo entero (…) Ella y yo ya hablamos hace tiempo de eso y quedamos superbién, así que fanáticos, no se dejen engañar por nadie, ni de nada, esas noticias no vienen de la reina... eso es por parte de ya saben cuál celoso”, manifestó.

“Ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos y todo eso fue antes de que saliera 'TQG', ¡que ya estaba grabada! No se dejen manipular”, finalizó el reguetonero. Luego de terminar con Anuel AA, a Karol G se la ha relacionado con el cantante Feid, aunque ninguno ha confirmado públicamente su relación.



Sin embargo, el Ferxxo, como también se le conoce, sacudió las redes sociales después de que publicó el remix de su sencillo '14 de febrero'. La portada del tema fue lo que llamó la atención, pues es una fotografía de Karol G.

En varias oportunidades, Anuel también se ha referido a Feid. En fotos que ha publicado en redes sociales aparece con un cartel en el que dice “Fuck Ferxxo”. Muchos señalan que el artista lo hace por publicidad, mientras que otros lo cuestionan por mencionar a Karol G, quien está enfocada en su carrera y no ha comentado nada al respecto.

Publicidad

“Siempre digo que las personas que son tan escandalosos para hablar de sus intimidades son tan vacíos y tan poquitos. La intimidad y el amor es solo de dos y no de multitud. Son personas resentidas, sin carácter y ni se estiman, no se valoran y les gusta arrodillarse sin creerlo, pero lo hacen”, son algunos de los mensajes de los internautas.