Anuel reacciona a supuesta 'tiradera' de Karol G en el Festival Coachella

Karol G fue una de las artistas que tuvo su momento de brillar durante el Festival Coachella , que se llevó a cabo este fin de semana. Junto a Becky G, la Bichota interpretó uno de sus famosos temas: 'Mamiii'. Algunos usuarios en redes sociales han especulado que este sencillo fue una dedicatoria a Anuel AA tras su ruptura con la cantante.

Durante la presentación de 'Mamiii', las artistas agregaron una frase antes de empezar a cantarla: "Yo te di mi corazón, lo pisaste con tu ego. Yo sé que fui mucha mujer y no lo viste por pendejo".

Además, previo a cantar el tema '200 copas', Karol G resaltó con la siguiente frase: "El pasado estuvo una chimba, pero lo que viene está mucho mejor".

Luego de la presentación de la colombiana, Anuel compartió en sus historias de Instagram un mensaje que, según fanáticos de los artistas, fue una respuesta a los comentarios de Karol G en el festival.

"Yo me río, ¿y eso que dicen que soy yo dizque el que estoy estancado en el pasado? Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo, suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene y ya, esa es la única reacción mía que van a tener, piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar. Si la gente supiera", escribió Anuel.

Vale la pena mencionar que Karol G no ha confirmado que las palabras durante su presentación fueran dedicadas al puertorriqueño; de igual forma, Anuel tampoco mencionó a la intérprete de 'Tusa' en sus mensajes.