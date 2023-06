"Anuel, ya no es bebecita, es mor": seguidores de Karol G y Feid celebran su relación

Durante la noche del viernes, 16 de junio de 2023, los cantantes colombianos de música urbana Karol G y Feid sorprendieron a sus fanáticos al ser fotografiados tomados de la mano mientras llegaban al sitio donde el intérprete de ‘Ferxxo 100’ se presentaría en Miami, Estados Unidos.



Con esta fotografía, los paisas Karol G y Feid le habrían dejado muy en claro al exnovio de la bichota, el también cantante puertorriqueño Anuel AA, que ella ya pasó la página y que alguien más logró conquistar su corazón.

Karol G y Feid haciendo pública su relación y a ti nada que te publican mor pic.twitter.com/e2lkam5yrM — R A S P A O' 🍋 (@Raspao__) June 17, 2023

¿Qué dice Anuel AA?

Durante su presentación en los premios Tu Música Urbano, Anuel AA utilizó una camiseta que tenía un mensaje para Karol G: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”.

Y esa no es la única indirecta reciente por parte de Anuel AA a la intérprete de 'Provenza'. El reguetonero compartió en su Instagram un video en el que aparece una mujer diciendo lo siguiente: "Tú eres mi ex y tú me extrañas. ¿Por qué tú no me lo dices? Estamos aquí los dos perdiendo el tiempo por orgullosos. ¡Llámame!".

Anuel AA acompañó esta publicación con esta frase: "Mami, deja a ese tipo ya, por favor. Yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí". Fanáticos de la bichota criticaron al artista, conocido por la canción 'Adicto'.

Publicidad

Estos mensajes han sido catalogados en redes sociales como “hipócritas” y “acosadores”, por ello, los fanáticos de Karol G y Feid celebran su relación, pues tal ha sido el apoyo a la pareja que un fanático plasmó en un cartel: "Anuel, (Karol G) ya no es bebecita, es mor", haciendo referencia a las emblemáticas palabras que utilizan el puertorriqueño y el colombiano con sus audiencias.

Desde hace meses, Karol G y Feid estaban dando de qué hablar, pues bailaron juntos durante una presentación en Puerto Rico. Además, hace unas semanas, sus fans estuvieron comparando sus fotos y jugaban a las semejanzas, concluyendo que estaban en los mismos lugares.

Puede que esta semana haya traído un duro golpe emocional a Anuel AA, pues no solo debió ver a Karol G con Feid. También a la mamá de uno de sus hijos, Yailin la más viral, quien apareció en un nuevo video musical con el rapero Tekashi, con quien se le ha relacionado últimamente.