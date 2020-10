Aparece supuesto fantasma en antiguo ferrocarril de Antioquia durante grabación de video musical

View this post on Instagram

#LaRedAlAire El cantante @nachoacero se encontraba hace unos días rodando el nuevo video de su canción 'Dónde estás' y una de las locaciones era el antiguo ferrocarril de Antioquia. . . Eran más o menos las 08:00 pm cuando tuvieron que parar la grabación, pues según ellos sucedía algo paranormal, que se ve en este video. . ¿Qué crees que sea?