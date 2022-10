Aplauden a Epa Colombia por ayudar a habitantes de calle en el centro de Bogotá

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia , es una de las creadoras de contenido más famosas en las redes sociales. Aunque ha recibido muchas críticas, hay quienes la apoyan por sus labores humanitarias con personas necesitadas.



La empresaria de keratinas viajó al centro de Bogotá con un camión lleno de tamales y bebidas que compartió con habitantes de calle y personas en condición de vulnerabilidad. El video fue compartido en su cuenta de Instagram.

Varios residentes de la zona la reconocieron de inmediato y le agradecieron por el presente. Sin embargo, la influencer vivió una situación particular con un habitante de calle que le pidió una foto, pues este se acercó con un tarro de bóxer. Y es que algunos de estos ciudadanos son víctimas de la adicción y necesitan ayuda, no discriminación.

"Uy, no, mi hermano, así no. Uy no, cucho. No, no, no, no. No, mi papá, era sin eso, mi hermano. No, no", expresó Epa Colombia.



"Tan bonita, esa mujer podrá ser lo que sea, pero tiene un corazón de humildad y de bondad, Dios la bendiga", "Hay mucha gente que hace lo mismo, pero no se da tanta pantalla", "Todas las ayudas que le das a las personas que más necesitan se te multipliquen por montones" y "Eso sí está bien. No tirando dinero de un helicóptero 💪🏿" fueron algunas opiniones.