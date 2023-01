Aplazan juicio de Harvey Weinstein, acusado de varios delitos sexuales

Fue pospuesto para el 9 de septiembre, tras una sesión a puerta cerrada celebrada este viernes en la que estuvo presente el acusado.

El juez James Burke anunció que el comienzo del juicio, previsto en un principio para el 3 de junio, arrancará el 9 de septiembre, según apuntaron varios medios locales, que agregaron que el equipo de defensa calcula que el proceso se prolongará un mes una vez elegido el jurado.

Burke tomó la decisión de celebrar la audiencia de este viernes en privado tras una petición de la Fiscalía y de la defensa de Weinstein, y a pesar de la oposición de los medios de comunicación, que argumentaron a favor de que la sesión fuera pública.

En la vista de hoy se debía determinar cuántas testigos y evidencias de supuestas víctimas de Weinstein, que no forman parte de la acusación debido a que los delitos han prescrito, serán llamadas a declarar durante el juicio por la Fiscalía, para incidir en la supuesta conducta delictiva del productor.

La Fiscalía aseguró que había solicitado la comparecencia a puerta cerrada para proteger el derecho de Weinstein a un juicio justo, así como para evitar que las identidades de las mujeres que lo han acusado de acoso fueran expuestas.

"Creemos que es prudente para el tribunal que ejercite la discreción y que cierre (las puertas)", aseguró la ayudante del fiscal de la corte de Manhattan, Joan Illuzzi-Orbon, citada por el canal de televisión CNBC 4.

Por su parte, el juez Burke subrayó que el material de la sesión "es perjudicial para el acusado y altamente incendiario".

Según la publicación neoyorquina Daily News, que junto a otros periódicos locales contrató un abogado para intentar forzar que la vista fuera pública, Burke aseguró que la información de la vista de hoy, previa al juicio, podría tener un "efecto devastador en la capacidad del equipo de la defensa para elegir un jurado justo e imparcial".

El abogado contratado por estos medios, Robert Balin, presentó sin éxito una moción a un tribunal de apelación para intentar forzar la entrada de prensa a la sala por considerar que es un derecho constitucional, informó la revista Variety.

Weinstein acudió a la cita con el juez vestido con traje y corbata negra y escoltado por su equipo de defensa, entre quien, por primera vez, había dos mujeres.

Weinstein se entregó a las autoridades de Nueva York en mayo del 2018 para enfrentar las acusaciones en su contra.

Las denuncias en su contra, que aparecieron en octubre del 2017 en publicaciones de la revista The New Yorker y The New York Times, desataron una oleada de críticas que confluyeron en el movimiento #MeToo, con un amplio despliegue mundial.

A raíz de ese caso aparecieron muchas denunciantes que culparon de lo mismo a otras figuras del mundo del cine, de los medios de comunicación y la política.

En este proceso, el productor se enfrenta a los cargos presentados dos mujeres, una que lo acusa de haberla violado en un hotel de Manhattan en 2013 y otra que asegura que Weinstein le forzó a dejarse hacer sexo oral en su casa en 2006.

El acusado se ha declarado inocente y sostiene que las relaciones fueron consentidas.

Weinstein se enfrenta a otros casos de acoso sexual en su contra, el último fue acordado el pasado abril por un juez de la corte federal del distrito sur de Nueva York, que dio luz verde a una acción legal colectiva contra él, aunque dejando fuera a sus compañías productoras y a su hermano.

Estas mujeres, entre quienes se encuentra la actriz Louisette Geiss, denuncian acosos sexuales por parte del magnate por incidentes ocurridos entre 1993 y 2011.

Antes de caer en desgracia, Weinstein era una de las personas más respetadas de Hoollywood y una de las personas que movía los hilos de la industria cinematográfica estadounidense.

