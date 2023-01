Apuntándole a la cabeza con una pistola, volvieron a robar al actor Mauro Urquijo

El artista, a quien recientemente atracaron junto a su esposa trans, afirmó que ha recibido poca ayuda por parte de la Policía.

El actor Mauro Urquijo relató el hecho a través de redes sociales.

De acuerdo con él, dos hombres que se movilizaban en motocicleta pasaron frente a la casa donde se hospedaba en Barranquilla y cuando él se encontraba conversando con los vecinos, el parrillero bajó del vehículo y lo amenazó.

“Me apuntó con un arma automática en la cabeza, me obligó a entregarle mi cartera, mi bolso donde cargo todos mis documentos, me rapó mi cadena”, contó Mauro Urquijo.

Entre las pertenecías hurtadas también se encontraban sus pasaportes, su visa mexicana y su teléfono celular, afirma el actor.

Asimismo, Urquijo dijo no haber recibido el respaldo necesario de las autoridades para establecer una denuncia formal.

“¿Cómo cuenta uno con la Policía? Si he estado recorriendo estaciones de Policías y es que aquí no se puede, aquí no es”, aseveró.

Esta no es la primera vez que Mauro Urquijo es víctima de la delincuencia. Durante su matrimonio, personas inescrupulosas se llevaron el cofre que el artista y su nueva esposa, la modelo transexual María Gabriela Isler, habían dispuesto para la lluvia de sobres, dejándolos sin un peso para pagar la fiesta que habían ofrecido.