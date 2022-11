Arcángel se hace un gran tatuaje en memoria de su hermano a un año de su muerte

Al cumplirse un año de la muerte de Justin Santos, hermano de Arcángel, el artista decidió hacerse un gran tatuaje para homenajearlo, según compartió en redes sociales.

“Ya yo sé lo que es tatuarse con dolor y nunca me había hecho nada que verdaderamente tuviera sentido. A un año de la partida de una de las personas más especiales en mi vida decido compartir esta experiencia con ustedes”, escribió.

A su vez, lanzó un tema musical llamado ‘JS4E’, donde expresa lo que ha sido para él esta dura partida.

“No es lo mismo cuando me levanto desde que Justin se me fue, pero en el nombre tuyo la vamos a romper”, dice uno de los versos.

Justin Santos, de 21 años, murió en un accidente de tránsito en Puerto Rico, donde una persona que conducía en estado de embriaguez chocó contra el joven artista.

“Yo nunca había sufrido tanto, nunca me había sentido tan abajo, tan derrotado, tan perdido. Esto es nuevo y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé: recto, leal, real y con sus cojones bien puestos”, expresó Arcángel en ese momento.

El cantante señaló que tuvo que aplicarse anestesia cada cuatro horas por dos días durante el proceso del tatuaje en el que intervinieron varias personas.