Arelys Henao celebra 25 años de carrera con la alegría de que su vida se contará en bioserie

Arelys Henao celebra sus 25 años de carrera con música y la alegría de saber que su vida, sus luchas y su trayectoria serán conocidas por medio de una bioserie, una superproducción de Caracol Televisión .

¿Y cómo va a haber tristezas y amarguras si ya lleva 25 años de carrera y, además, la bioserie de su vida?

Sí, además me identifico mucho con Mariana Gómez, la protagonista de mi serie, porque vivimos cosas muy parecidas. Ella toda la vida soñó con ser artista y creo que, como mujeres, nos identificamos mucho.

Aparte de la muerte de mi padre y de mi hermano, creo que cuando te cierran una puerta, o cuando me cerraban las puertas, me decían que no era capaz, que no podía.

Pero, bueno, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios y por eso se va a contar mi testimonio porque Dios me sacó de vender libros en las calles.

¿Reactivación de gira de conciertos en Colombia y el exterior también?

Así es, estaremos en Bogotá, Medellín, Pereira, Cali, en varios municipios. Y estaremos en todo febrero en la gira por Estados Unidos y, junio y julio, en España.