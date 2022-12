Argo gana el Oscar a Mejor Película

"No importa que te tumben, eso va a pasar, lo importante es que te tienes que levantar", dijo con la voz entrecortada el productor, actor y director de "Argo".

El favorito, Daniel Day-Lewis, obtuvo el Oscar por su interpretación de "Lincoln", cinta que consiguió otra estatuilla en la categoría de Diseño de Producción.

Jennifer Lawrence fue escogida como Mejor Actriz Protagónica por la cinta "Los juegos del destino", que también competía por Actor Protagónico, y Actor y Actriz de Reparto.

"Les agradezco a todos los que nos ayudaron", dijo por su parte el emocionado director Ang Lee que ganó por "Una aventura extraordinaria", película que se impuso en la gala con cuatro premios.

Los protagonistas de "Los Vengadores" fueron los encargados de entregar las estatuillas para esta cinta, en inglés conocida como "Life of Pi", por Efectos Visuales y Dirección de Fotografía, otorgada a Claudio Miranda.

Además se llevó otro premio por su Banda Sonora.

Anne Hathaway ganó como Mejor Actriz de Reparto por el musical de "Los Miserables", que además fue premiado por Mezcla de Sonido y Maquillaje y Peinado.

Además de Mejor Película, "Argo" ganó por Edición y Montaje y Adaptación de Guión.

La gala sorprendió con el empate de "Zero Dark Thirty" y "Skyfall", que compartieron el galardón por Edición de Sonido.

La más reciente película de James Bond, además, fue galardonada por Mejor Canción, tema interpretado por Adelle.

"Curfew" ganó como Mejor Cortometraje, el cual puede descargarse de la página de la Academia. "Inocente", la historia de una indocumentada latina, fue galardonada por Mejor Corto Documental.

El premio a Mejor Documental lo entregó Ben Affleck a "Searching for sugar man".

"Anna Karenina" obtuvo un galardón por Diseño de Vestuario, arrebatándoselo a "Los Miserables".

El turno fue para Mejor Película Extranjera, estatuilla que le entregaron a la cinta de Austria "Amour", premio al que también optaba la chilena "No".

"Valiente", de Disney, se llevó el Oscar por Mejor Película Animada, mientras que "Paperman" ganó por Cortometraje de Animación.

El primer ganador de la noche fue Cristoph Waltz, por su papel del Dr. King Schultz, en "Django Unchained", que le valió su segundo galardón como Mejor Actor de Reparto, de nuevo de la mano de Quentin Tarantino, a quien le otorgaron el premio por Mejor Guión Original.

El director, escritor y actor no dudó en reconocer la calidad de las personas con las que compitió en esta categoría.

La versión 85 de la premiación más esperada del cine, en el teatro Dolby de Los Ángeles, fue vista en más de 225 países.

El capitán Kirk, de "Viaje a las Estrellas", animó el inicio de la velada junto a Seth MacFarlane, el polifacético comediante que se estrenó como maestro de ceremonias.

MacFarlane es conocido por su ácido sentido del humor y por ser el creador de la serie "Family Guy", así como el guionista y director del filme "Ted".

A diferencia de ediciones anteriores, la música fue protagonista en la ceremonia que concluirá con una actuación y en la que también se le hizo un homenaje sonoro por sus 50 años a la saga James Bond.

Lista de ganadores:

"Una aventura extraordinaria"

Mejor Director - Ang Lee

Mejores Efectos Visuales

Mejor Dirección de Fotografía

Mejor Banda Sonora

"Los Miserables"

Anne Hathaway - Mejor Actriz de Reparto

Mejor Mezcla de Sonido

Mejor Maquillaje y Peinado

"Argo"

Mejor Película

Mejor Edición y Montaje

Mejor Adaptación de Guión

"Lincoln"

Daniel Day-Lewis - Mejor Actor Protagónico

Mejor Diseño de Producción

"Django Unchained"

Cristoph Waltz - Mejor Actor de Reparto

Quentin Tarantino - Mejor Guión Original

"Los juegos del destino"

Jennifer Lawrence - Mejor Actriz Protagónica

"Skyfall"

Mejor Edición de Sonido

Mejor Canción Original

"Zero Dark Thirty"

Mejor Edición de Sonido

"Curfew"

Mejor Cortometraje

"Inocente"

Mejor Corto Documental

"Searching for sugar man"

Mejor Documental

"Anna Karenina"

Mejor Diseño de Vestuario

"Amour" - Austria

Mejor Película Extranjera

"Valiente"

Mejor Película Animada

"Paperman"

Mejor Cortometraje de Animación

Los Ángeles, EE. UU.