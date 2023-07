Ariana Grande se habría separado de su esposo, Dalton Gómez, tras dos años de matrimonio

Fue en mayo de 2021 cuando Ariana Grande se casó con Dalton Gómez, después de mantener una relación desde 2020. Sin embargo, los rumores de una separación entre ellos han tomado cada vez más fuerza, incluso, se habla de que están en proceso de divorcio.



La cantante estadounidense fue vista el pasado 16 de julio en la final del campeonato Wimbledon junto a los actores Andrew Garfield, Jonathan Bailey y Tom Hiddleston. Pero lo que llamó la atención fue que Ariana Grande no estaba acompañada de Gómez, además, no llevaba su anillo de compromiso que, al parecer, no utiliza desde hace varios meses.

¿Por qué Ariana Grande se separa de Dalton Gómez?

Aunque se desconocen las causas de la supuesta separación, se dice que la distancia habría sido el factor principal para su ruptura. Fuentes cercanas a Ariana Grande y Dalton Gómez le contaron a TMZ que la relación "se dirige al divorcio". El medio aseguró que las personalidades han estado lejos desde diciembre de 2022, cuando la intérprete de 'Side to side' viajó para grabar la película 'Wicked'.

Dichas fuentes aseguraron que, aunque Ariana Grande y Dalton Gómez siguen siendo amigos y hablan seguido por teléfono, "su matrimonio está arruinado". La también actriz borró varias de sus fotos con el joven en Instagram.



¿Quién es Ariana Grande?

Ariana Grande es una cantante, compositora y actriz estadounidense que ha ganado fama por su potente voz, impresionante rango vocal y estilo distintivo. Nació el 26 de junio de 1993 en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos.

Ariana comenzó su carrera en el entretenimiento como actriz, apareciendo en el musical de Broadway '13' y más tarde en las series de televisión de Nickelodeon 'Victorious' y 'Sam & Cat'. Sin embargo, fue su talento musical lo que realmente la catapultó a la fama.

En 2013, Ariana lanzó su álbum debut, 'Yours Truly', que incluía los exitosos sencillos 'The Way' y 'Baby I'. El álbum mostró su destreza vocal y marcó el comienzo de una exitosa carrera en la música.

Desde entonces, Ariana Grande ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo 'My Everything' (2014), 'Dangerous Woman' (2016), 'Sweetener' (2018) y 'Thank U, Next' (2019). Ha cosechado múltiples premios y elogios por su música y ha sido reconocida como una de las artistas más influyentes en la industria musical contemporánea.

Además de su talento musical, también ha sido elogiada por su apoyo a diversas causas sociales y humanitarias.