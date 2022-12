Armando Benedetti crea polémica en las redes al llamar “tontos” a los actores

"Los Oscares demuestran que actores son montón de tontos. Los berracos son productores, dueños de los estudios, que jamás salen en los óscares!", fue el trino que causó ira santa en Twitter.

Varios artistas colombianos reaccionaron y le contestaron airadamente por la misma red.

El político explicó en una entrevista en Blu Radio que no se refería al oficio de actor ni mucho menos a los colombianos.

"Solamente me referí al tema de la transmisión de los Oscar, las tonterías que se preguntaba en la alfombra roja y a los chistes más tontos aún del presentador", agregó.

Aseguró además que la misma polémica está abierta en los Estados Unidos. "Todos los medios de ese país están criticando la transmisión. Que es el mismo cuento aburrido de todos los años, que los chistes son pésimos, que el presentador fue un fracaso total", apuntó Benedetti.

Ante la reacción, el senador indicó "los actores creen que me metí con ellos, que no sean igualados, no me he metido con ninguno de ellos".

Bogotá