Armando Manzanero había confesado cómo quería morir

Para el maestro Armando Manzanero la música fue refugio, inspiración y vida. Aquí recordamos una de sus entrevistas con Noticias Caracol, en la que destacó su gran pasión.

“Yo no creo que pueda haber mejor trabajo que el que lo hace con la música. La música es un artículo de primera necesidad, es la mejor compañera del hombre y mientras más tiempo pasa, más me convenzo”, dijo el cantautor en junio de 2019.

Además, aseguró que no existía una persona que no estuviera “pendiente y enloquecida por algo que tiene que ver con la música”.

“Los teléfonos celulares tienen más éxito por lo que brindan de música y de algo que tenga que ver con el arte del sonido que por hablar por teléfono”, señaló.

Entonces, el maestro, que falleció este lunes a los 85 años tras complicaciones por el coronavirus COVID-19, expresó que era un bendecido de Dios porque le gustaba lo que hacía y, aunque estuviera cansado o fatigado, “en el momento que yo escucho que los instrumentos se están afinando” se levanta el ánimo.

También aseguró que los ritmos nuevos en lugar de ‘asustarlo’ le emocionaban y en medio de esas palabras nombró al samario Carlos Vives diciendo que quería oírlo “hasta el último día que yo viva”.

Siempre expresivo y charlador, Manzanero no dudó en certificar que no pretendía retirarse de los escenarios porque quería “trabajar hasta el último día” de su vida.

“Voy a morir haciéndole el amor a mi mujer o en un escenario”, puntualizó.

En la entrevista que concedió en una visita a Bogotá también detalló que difería “mucho cuando me dicen que yo soy un compositor de bolero, yo soy un compositor de canciones de amor, porque muchas de los grandes éxitos que he tenido no son propiamente boleros, lo que pasa es que la canción romántica se adapta al bolero o al revés, el bolero se adapta a ser interpretado de cualquier forma”.

“Lo que el bolero tiene, y que desde niño lo he explorado, es que acerca a las parejas, aunque haya enojo, aunque haya dificultad”, se acercan. Dijo, además, no estar de “acuerdo con los bailes de ahora, donde cada quien baila por su lado y los chavos con su trago en mano”.