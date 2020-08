¿Arrepentido? Yeison Jiménez confesó que fue infiel

View this post on Instagram

Hoy Quiero darte las gracias 🙏 por tantos años, gracias por mis hijas y mi hogar, con errores y virtudes y miles de defectos te cumplí y le doy gracias a Dios por todos los momentos. Es hora de decirte adiós y con llanto reconozco que me duele y hago público este mensaje para reconocerte que no es fácil que me duele, y que no hay nadie más simplemente es lo mejor para los dos. Sabes que cuentas conmigo y que nada les va a faltar desde que Dios me regale la vida (ojalá algún día las cosas vuelvan a ser) y a los medios les digo que no voy hablar del tema pero que gracias a Dios No hay nada oscuro de fondo es simplemente una decisión. Gracias amor, aquí pongo esta foto por qué no tengo que esconderme ni esconderte y es la mejor manera de dejar las cosas claras.