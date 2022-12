Artista caleño que participó en La Voz Kids quiere convertirse en estrella

Foto: Facebook Juan Ávila

Desde temprana edad y como herencia de su padre, este caleño se dejó enamorar por la música. A los 3 años empezó su romance con los instrumentos iniciando con la batería.

Ahora y tras participar en el exitoso programa La Voz Kids busca conquistar a al público nacional con un nuevo sencillo.

Inspirado en el diario acontecer y en sus sentimientos hacia las personas que lo rodean, Juan Ávila compuso 'Sería un placer', tema con el que quiere cautivar a sus seguidores.

"Esta canción la grabamos con Yosman. La letra, la melodía y la armonía fueron escritas por mí. Empecé con la guitarra, luego a componer y le metí violín. Lo hice inspirado en las cosas que pasan, porque las canciones son sentimientos que se vuelven letra", dice el cantante de 16 años.

En La Voz Kids tuvo como tutor a Maluma, con quien además compartió escenario durante un concierto que el artista antioqueño realizó el pasado 1 de mayo en la Sucursal del Cielo. Aunque llegó solo hasta las batallas, Juan asegura que su paso por el concurso le abrió muchas oportunidades.

"El programa me dio tanto reconocimiento he cantado en Zarzal, en Cali, en Tolima. También he tenido presentaciones en Magangué y Cartago. Me escriben seguidoras de Estados Unidos, Perú, España, Venezuela y Ecuador", afirma el joven músico.

Pese a que inició con las baladas y pop romántico, Juan Ávila quiso modificar un poco su estilo y mezclar estos ritmos con el género urbano. Muestra de ello es su nueva canción, la cual presentará de manera oficial este 12 de septiembre en el centro Comercial Palmetto Plaza. La cita está prevista para las 4:00 p. m.

Con este tema, el segundo que realiza, el cantante y compositor caleño, quien además hizo parte de la Filarmónica Juvenil de Bellas Artes, espera abrir más puertas para seguir con una prometedora carrera musical.