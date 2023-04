Artista que hizo exitoso papel en ‘La venganza de Analía’ ahora es actriz trans

‘La venganza de Analía’, serie de drama político producida por Caracol Televisión, se ganó el cariño de los colombianos durante su primera temporada. Recientemente, uno de los artistas que conformaron el reparto sorprendió con su transición a mujer.

Santiago Gómez, como era conocida anteriormente, dio vida a Benji en la aclamada producción, en la que interpretó a un hacker mexicano que ayudaba a la protagonista, papel hecho por Carolina Gómez.

Tras algunos años de la emisión de 'La venganza de Analía', serie que justo ahora prepara una segunda temporada, el artista realizó su transición hacia mujer trans y ahora se identifica como Santana Rosa.

La actriz comentó que estuvo mucho tiempo experimentando con la androginia y se concebía de una manera femenina, sin embargo, no fue hasta informarse y tomar terapia al respecto que decidió dar el gran paso.

Publicidad

“Yo no me encontraba y al empezar terapia, informarme sobre el tema, empecé a encontrar las respuestas”, dijo en diálogo con Diva Rebeca, personaje del periodista y actor Omar Vásquez.

Asimismo, la artista de ‘La venganza de Analía’, quien ya participó como actriz en 'Ventino', compartió que desde muy niña percibió que no pertenecía al género masculino, explicando que en diferentes episodios se sentía representada con los personajes femeninos del entretenimiento y la televisión.

Publicidad

La joven reveló su orientación sexual en el año 2020, sin embargo, esto no la satisfizo pues consideraba que le hacía falta algo más.

“A mí me encantaban los chicos y tenía la afinidad por las cosas femeninas, para mí era eso. Cuando yo tuve ese primer novio yo dije se me solucionó la vida, sin embargo, a mí nunca se me quitó la inquietud, nunca dejé de travestirme, esto siempre estuvo allí”, mencionó la artista de 'La venganza de Analía'.

Para Santana Rosa, el proceso fue complejo. Incluso, llegó a tener síntomas de ansiedad y depresión. No obstante, gracias al apoyo de su familia y amigos, logró salir adelante y sentirse verdaderamente completa.

Santana Rosa ya ha participado en tres obras audiovisuales luego de su transición, hecho que la emociona y motiva por todo lo que le espera a futuro. Es quien es, sabe que tiene todo el derecho a identificarse como quiera y sienta, y que talento le sobra.

Publicidad

“Afortunadamente y gracias a Dios, esto es lo que yo amo hacer, amo actuar y siempre soñé con ser actriz. Estoy segura de que ahora soy mejor actriz, solo por encontrarme, solo por poder ser yo”, concluyó Santana Rosa en el diálogo con Diva Rebeca.