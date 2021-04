Arzobispo excomulgó a Amparo Grisales por beso que protagonizó con Margarita Rosa de Francisco

Amparo Grisales, una de las actrices más queridas de la televisión colombiana, revivió una curiosa anécdota de su carrera por cuenta del beso que protagonizó con Margarita Rosa de Francisco en la serie de televisión 'Los pecados de Inés de Hinojosa'.

Recordó que por esa escena fue excomulgada por un arzobispo de Manizales.

La actriz revivió la anécdota en medio de una entrevista que concedió al programa ‘La Bodeguita en vivo’.

“La excomulgada sí fue cierta, porque yo iba a la Feria de Manizales y me llamaron unos periodistas a decirme que el arzobispo de allá me había excomulgado, pero eso fue por una carta que mandaron unas personas que se llamaban ‘los sesenta del santo sepulcro’, unos señores de esos en el armario”, contó la intérprete.

Sin embargo, la situación se dio vuelta a su favor porque la ciudad se sintió avergonzada y le dio un recibimiento inolvidable.

“Cuando me dijeron que no podía ir a Manizales, yo dije: Manizales es la ciudad de las puertas abiertas, así que yo voy a ir, estaba invitada de jurado del Reinado Internacional del Café”, manifestó.

Según la actriz, fue tanta la acogida de la ciudad que “desde el aeropuerto al hotel la gente no cabía”.

“Me estaba recibiendo toda la ciudad en apoyo, porque se avergonzó tanto Manizales de que me habían excomulgado, a una actriz que estaba haciendo un personaje que no es Amparo Grisales sino Inés de Hinojosa, que hay que aprender a separar los personajes. Me recibieron impresionante, tengo imágenes guardadas subida en un carro de bomberos arriba con Pacheco”, expresó.

Para ella, ese beso comparado con lo que se ve hoy en día en la televisión no es nada.

Mirá, @Amparo_Grisales , nos quieren robar nuestro primer beso en televisión. https://t.co/TzTFEZihuT — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) June 18, 2020

“Siempre hemos tenido una doble moral, el ser humano en general, no estoy hablando de Colombia, pero hoy en día están desatados, ya en la televisión uno ve escenas muy fuertes tanto de hombres como de mujeres, o sea que ya se aterrorizan por otras cosas”, añadió.

Aunque tuvo esa situación, la actriz aseguró “que la gente siempre me ha respetado mucho. Yo nunca la verdad he tenido agresiones de la gente”.

Pese a que ya han pasado 33 años desde que se emitió 'Los pecados de Inés de Hinojosa', sigue siendo una recordada producción por su temática y por supuesto las actuaciones de Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco.

Puede ver la entrevista completa a la actriz aquí.