Así Bruce Jenner reveló a su familia la transición a mujer

En un extracto del reality para el canal E! Entertaiment Television, “Keeping up with The Kardashians”, se muestran fotos de la familia, los entrenamientos de Jenner como atleta, momentos cotidianos y especiales de las ahora modelos de Hollywood.

(Vea el video aquí)

“Piensas que algún día lo superarás. Estos son mis secretos con los que tengo que lidiar yo mismo”, inicia diciendo Jenner.

Kim Kardashian ha dicho que apoya a su padrastro en su transformación.

Kris Jenner asegura que está ansiosa por "conocerle de nuevo, cuando ya se mujer".