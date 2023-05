Así celebró Matías Mier, el ex de Melissa Martínez, el cumpleaños de su novia Valentina Rendón

El futbolista uruguayo Matías Mier compartió en redes sociales una foto de su novia, Valentina Rendón, quien estaba de celebración. “Feliz cumpleaños, my baby”, escribió el deportista con motivo de esta ocasión especial.

La joven también compartió varias fotografías donde se ve compartiendo con Matías Mier, su familia y amigos, quienes amenizaron su cumpleaños con música vallenata. El cantante Cristian Better hizo parte de la celebración.

“Un cumpleaños con salud, familia, amigos y mucho vallenato 🫶🏼. Gracias a todos por hacer de mi día una maravillosa celebración 🥰”, escribió Valentina en su cuenta de Instagram.

Luego de su paso por el club bogotano Santa Fe, Matías Mier dejó Colombia para instalarse en Indonesia, donde juega en el Bhayangkara FC.

Publicidad

“Mi momento lo defino con una felicidad enorme porque era un cambio que necesitaba después de seis años en Colombia y donde estaba intoxicado por cosas extrafutbolísticas. Gracias a Dios me salió esta oportunidad sin quererla y la estoy aprovechando al máximo. Estoy extremadamente feliz”, señaló Matías Mier durante una entrevista el pasado mes de febrero para el medio Ovación.

Matías Mier se hizo bastante conocido a raíz de su matrimonio con la periodista Melissa Martínez, de quien se separó en 2022.

Mucho se ha especulado acerca de los motivos que llevaron a Melissa y Matías Mier a divorciarse. Rumores han señalado una infidelidad por parte del deportista.

Publicidad

El pasado mes de marzo, en una entrevista con Eva Rey, Martínez habló por primera de su separación con el futbolista.

“Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre, he creído que es tan valioso lo que dices que tienes que tratar de que eso sirva para edificar y construir y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezca que giran en torno a ti cosas que son nefastas y se tejan miles de teorías, todo termina resumido a un adiós y ya, pero no está mal”.

Eva Rey le preguntó a Melissa si había perdonado o aún sentía rabia, a lo que la periodista contestó: “Uy, qué buena pregunta, creo que mi acto más valiente ha sido perdonar sin escuchar esa petición, ya no me importa escucharla, ya no”.