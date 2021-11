Así confirmó Michel Brown que sí estará en ‘Pasión de Gavilanes 2’

Michel Brown sí estará en ‘ Pasión de Gavilanes 2 ’. El mismo actor, recordado por interpretar a Franco Reyes, fue quien dio indicios de su confirmación en la nueva temporada de la telenovela a cargo de Telemundo.

“Encontré algo que tenía guardado hace 18 años, algo a lo que le tengo mucho cariño y que fue parte de una gran historia. Esta semana les cuento lo que haremos con él”, escribió Brown al publicar una foto del sombrero usado por Franco en la producción.

Sin embargo, fue Danna García (Norma Elizondo) quien aclaró todas las dudas.

“Michel sí va a estar, cómo, cuándo y dónde no me corresponde a mí decirlo, le corresponde a Michel decirlo, en todo caso estamos muy emocionados de poder en algún momento vernos. Entramos en diferentes momentos en la historia, porque la historia no se trata de nosotros, se trata del universo Gavilanes, entonces va a ser diferente”, comentó la actriz en un en vivo en Instagram.

Los actores se han mostrado muy contentos por esta nueva temporada que llega luego de 18 años del estreno de la producción, que despertó tantas pasiones, amores y odios en su momento.