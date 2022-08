"Así dejé pasar la oportunidad": joven cuenta que le rechazó una invitación a James Rodríguez

Una joven tiktoker identificada como Silvia Lucía contó a través de la red social la historia de la vez que conoció a James Rodríguez en una discoteca de Medellín y, según ella, le rechazó una invitación.

"Lo miré y, cuando yo lo miré, él me miró… Estábamos cuatro personas: dos hombres y dos mujeres. Yo seguí bailando, de hecho le di la espalda, cuando uno de sus escoltas me toca por la espalda y me dice: ‘A James le gustaste, ¿te molestaría darle tú número?’… No, se lo di", contó.

@silvialuciagr Porfa no lo hagan viral gracias likeeee para segunda parte jejejejeje ♬ sonido original - SILVILÚ

Silvia Lucía aseguró que siguieron cruzando miradas y que, tras seguir bailando otro rato, el escolta de James Rodríguez se le acercó de nuevo y le comentó que el futbolista preguntó si a ella le gustaría ir con él a su casa en Llano Grande.

Sin embargo, la joven dudó, pues dijo que tenía un viaje “superplaneado” a las 4 a. m. rumbo a Cartagena con sus amigas.

Según Silvia Lucía, James luego se acercó, se le presentó y le dijo que perdiera el vuelo y que él le pagaba otro para que viajara más tarde. La joven les comentó eso a sus amigas, a quienes luego, dijo, les mandó un mensaje de voz del futbolista para que le creyeran que estaba con él.

“Voy a quedarme con ella compartiendo un poco más, ella se va después del mediodía... Lo prometo”, se escucha en el audio.

@silvialuciagr Respuesta a @.... perdon pero igual me toco hacer parte 3 jajajajajaja ya mismo la subo ♬ sonido original - SILVILÚ

Minutos después, la joven, según su relato, ingresó con su amiga a la sala VIP donde estaba James Rodríguez también con otras personas, pero no estaba “parchada” con el ambiente que había.

Ante esa situación, de acuerdo con lo afirmado por Silvia Lucía, el deportista le propuso que, cuando volviera de Cartagena, enviaría a su escolta para recogerla en el aeropuerto y luego compartir una comida y tomarse un vino.

Silvia Lucía confesó que “en el fondo quería quedarse” con James Rodríguez, pero también “estaba muy emocionada” por su viaje.

“Unos días estuve hablando con el escolta, no sé, me hablaba, pero James nunca más me habló. Así dejé pasar la oportunidad”, concluyó.

@silvialuciagr Respuesta a @giovannapazp ya ustedes veran si creen o no jajajajaja puedo no ser la mas linda pero yo tengo lo mio😝😝 digo que dejé ir la oportunidad porque de otra yo se que no hubiera importado un viaje a cartagena vs james pero pues para mi si y me fuiiii🤘🏻 Fin del storytime ♬ sonido original - SILVILÚ