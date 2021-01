Así es el costoso automóvil que engrosa la lujosa colección de Anuel

El reguetonero Anuel AA sorprendió a sus seguidores con la compra de un lujoso automóvil avaluado en más de un millón de dólares.

Se trata de un Bugatti EB, vehículo que se suma a su colección de autos lujosos.

Los vehículos de esta exclusiva marca francesa pueden costar entre un millón y los tres millones de dólares, cerca de diez mil millones de pesos colombianos.

El artista se había hecho una promesa en 2016 por tener un carro de esa marca y así lo contó en sus redes sociales.

“2016. Yo: Y si a mí no me matan de aquí a 5 años yo me voy a comprar un Bugatti. 2021. Yo: ¿qué pasó cabrón?”.

A través de su publicación el reguetonero puertorriqueño anunció también que pronto estará de regreso en la música al lado de Ozuna.

Otras personalidades que también son amantes de esta marca son el futbolista Karim Benzema y Bad Bunny.

Entre los lujosos vehículos de Anuel AA se encuentra un Lamborghini, el cual decoró hace pocos meses con dibujos de su anime favorito: Dragon Ball Z.