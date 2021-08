Así es por dentro la lujosa casa de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno al fin compartieron cómo es su lujosa casa. La pareja publicó un video que llamó ‘house tour’ en el que muestra lugares de la primera planta de la vivienda, ubicada a las afueras de Medellín.

Al entrar al hogar, lo primero que resalta es un cuadro de San Miguel Arcángel para la protección.

Luego, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno mostraron lugares como el comedor, sala de estar, cocina y demás.

En el comedor predominan los colores blanco y gris en los muebles.

“Todo es muy fancy, muy elegante”, comentó Pipe Bueno.

Allí también llama la atención que hay un gran espejo, sobre el que Luisa explicó:

“Para mí es muy importante tener un espejo a la entrada de la casa, siempre he creído que los espejos como que se llevan las energías no buenas y las no tan buenas”, manifestó.

En la cocina también predomina el color blanco y el orden.

Otro detalle que se robó las miradas es la tecnología, por ejemplo, una alacena que se abre con solo oprimir un botón.

Luisa también mostró algo curioso y es que en la nevera tienen un papel a la vista con la información de la dieta de su hijo, Máximo.

“Lo que puede comer, lo que no y tachamos lo que ya probó”, indicó la influencer.

Sobre todos los detalles de la casa, Pipe manifestó:

“A mí me encanta todo lo que tenemos. Lo más bonito de todo es que tenemos un lugar que tiene esa gran sensación de hogar, lo que se siente en esta casa es esa calidez bonita de amor, que también se la dan incluso no solamente los seres que vivimos acá, sino como se ve”, dijo el artista.

En la sala de estar también se puede observar un cuadro de la pareja de cuando Luisa estaba en embarazo.

Para finalizar la primera parte de este ‘house tour’, la pareja enseñó los espacios donde suelen compartir con sus amistades.

En el lugar donde Pipe se dedica a sus asados en barril, una nueva faceta, el vallecaucano resaltó unos muebles muy especiales para él, porque siente que son más su estilo y lo identifican.

“Esto huele a puro cuero que me recuerda a mi pura pesebrera, como a caballo”, mencionó.

Por su parte, Luisa también cuenta con un espacio similar para reunirse con sus amigas, donde destaca un comedor blanco y jardines verticales.

La influencer también mostró una especie de sitio para ella, que es donde se broncea, relaja y pasa tiempo a solas.

Pipe enseñó el lugar donde guarda sus motos, una especie de tráiler, pero no pudo mostrar más porque Luisa había olvidado las llaves.

Al final, la pareja dejó a todos antojados de ver la segunda parte del video, que seguramente será sobre la planta de arriba y sus habitaciones.

